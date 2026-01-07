Σύμφωνα με πληροφορίες του αργεντίνικου ραδιοφωνικού σταθμού «MDZ Radio», ο Ράφα Μπενίτεθ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Σαντίνο Αντίνο, παρουσιάζοντάς του αναλυτικά το πλάνο και την προοπτική του Παναθηναϊκού.

Η συγκεκριμένη επαφή φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητες των «πράσινων» να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 20χρονου εξτρέμ.

Όπως αναφέρουν οι Αργεντινοί, ο Σαντίνο Αντίνο δύσκολα θα καταλήξει τελικά στη Ρίβερ Πλέιτ, με το ενδεχόμενο μετακόμισής του στο «Τριφύλλι» να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Την ίδια στιγμή, ο νεαρός άσος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται καθοριστικές για την τελική έκβαση της υπόθεσης.