Ο θρυλικός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο 74χρονος είχε μια λαμπρή ποδοσφαιρική καριέρα, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Λίβερπουλ, Αμβούργο και Νιούκαστλ, κατακτώντας δύο φορές το βραβείο του Ευρωπαίου Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς. Μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, ακολούθησε την προπονητική, αναλαμβάνοντας τους πάγκους της Νιούκαστλ, της Φούλαμ, της Εθνικής Αγγλίας και της Μάντσεστερ Σίτι.

Το μήνυμα της Λίβερπουλ:

Σύσσωμη η οικογένεια της Λίβερπουλ και η ένωση παλαίμαχων Forever Reds εκφράζουν τη σκέψη και τη συμπαράστασή τους στον Κέβιν Κίγκαν, μετά τη διάγνωση καρκίνου.

Ο θρυλικός πρώην ποδοσφαιριστής των «Reds» αγωνίστηκε για έξι χρόνια στο «Άνφιλντ», καταγράφοντας 100 γκολ σε 323 συμμετοχές, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών, δύο Κύπελλα UEFA και ένα FA Cup.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η οικογένειά του, αναφέρεται ότι ο Κίγκαν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις λόγω επίμονων συμπτωμάτων στην κοιλιακή χώρα, οι οποίες οδήγησαν στη διάγνωση καρκίνου. Ο ίδιος πρόκειται να υποβληθεί σε θεραπεία και ευχαριστεί το ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα και τη στήριξή του, ενώ η οικογένεια ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και διευκρίνισε πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις.

Κατά την ποδοσφαιρική του διαδρομή, ο Κίγκαν φόρεσε επίσης τις φανέλες των Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ, Αμβούργου, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ, ενώ αργότερα ακολούθησε καριέρα προπονητή, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη Νιούκαστλ σε δύο θητείες, τη Φούλαμ, την εθνική Αγγλίας και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Λίβερπουλ και οι Forever Reds εύχονται δύναμη και ταχεία ανάρρωση στον Κέβιν Κίγκαν, καθώς και κουράγιο στην οικογένεια και τους οικείους του.