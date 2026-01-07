Τα… χρειάστηκε η Νάπολι κόντρα στην εκ των ουραγών της βαθμολογίας Βερόνα, ωστόσο οι «παρτενοπέι», έστω και στο τέλος, γλίτωσαν τα χειρότερα παίρνοντας τον ένα βαθμό της ισοπαλίας.

Στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Serie A, οι πρωταθλητές βρέθηκαν πίσω στο σκορ 0-2 στα μισά του πρώτου μέρους, όμως με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχαν τρία γκολ εκ των οποίων ωστόσο μέτρησαν μόνο τα δύο, για να πάρουν έτσι την ισοπαλία 2-2. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα τους έφερε στη 2η θέση και τους 38 βαθμούς, όσους έχει και η Μίλαν και έναν λιγότερο από την πρωτοπόρο Ίντερ, την οποία αντιμετωπίζουν εκτός έδρας στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής.

Στο 16′ ο Μάρτιν Φρέσε άνοιξε το σκορ στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» μετά από ασίστ του Νιασέ και στο 27′ ο Νιγηριανός Γκιφτ Ορμπάν που είχε συμμετοχή και στο πρώτο γκολ, ήταν αυτός που με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το 0-2 για τη Βερόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο πια, ο ΜακΤόμινεϊ μείωσε αρχικά στο 54′ μετά από ασίστ του Λανγκ, στο 72′ ο Χόιλουντ σκόραρε αλλά μετά από έλεγχο του VAR το γκολ ακυρώθηκε και τελικά ένα δεκάλεπτο αργότερα, στο 82′, Ντι Λορέντσο με πλασέ στην κίνηση έπειτα από σέντρα του Μαριανούτσι από τα δεξιά, διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Στο άλλο απογευματινό ματς της ημέρας, η Αταλάντα πήρε ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Μπολόνια (0-2) χάρη σε ισάριθμα γκολ του Νίκολα Κρστοβιτς. Με τη νίκη της αυτή, πέρασε την αντίπαλό της στη βαθμολογία (28 έναντι 26), ανέβηκε στην 7η θέση και πλησίασε την πρώτη εξάδα που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Tρίτη 6/1

Πίζα – Κόμο 0-3

Λέτσε – Ρόμα 0-2

Σασουόλο – Γιουβέντους 0-3

Τετάρτη 7/1

Μπολόνια – Αταλάντα 0-2

Νάπολι – Ελλάς Βερόνα 2-2

Λάτσιο – Φιορεντίνα 21:45

Πάρμα – Ίντερ 21:45

Τορίνο – Ουντινέζε 21:45

Πέμπτη 8/1

Κρεμονέζε – Κάλιαρι 19:30

Μίλαν – Τζένοα 21:45

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (20η):

Σάββατο 10/1

16:00 Κόμο – Μπολόνια

16:00 Ουντινέζε – Πίζα

19:00 Ρόμα – Σασουόλο

21:45 Αταλάντα – Τορίνο

Κυριακή 11/1

13:30 Λέτσε – Πάρμα

16:00 Φιορεντίνα – Μίλαν

19:00 Βερόνα – Λάτσιο

21:45 Ίντερ – Νάπολι

Δευτέρα 12/1

19:30 Τζένοα – Κάλιαρι

21:45 Γιουβέντους – Κρεμονέζε