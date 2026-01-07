Η Παρί επικράτησε της Αναντολού Εφές με 84-79 σε έναν αγώνα που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Χιφί να ευστοχεί σε καθοριστικό τρίποντο και να διαμορφώνει το τελικό προβάδισμα για τους Γάλλους στην 20η αγωνιστική της EuroLeague .

Ο αγώνας ήταν συνεχώς ισορροπημένος, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ και να παρουσιάζουν έντονη επιθετική δραστηριότητα. Η Εφές κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, με τον Σέιμπεν Λι να σημειώνει 17 πόντους, ενώ η Παρί στήριξε την επίθεσή της στον Χιφί, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους, και στον Ρόντεν με 15 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα:



Η πρώτη κατοχή ήταν για την Εφές, με τον Βάιλερ-Μπαμπ να ανοίγει το σκορ με λέι απ. Ο Σέιμπεν Λι ξεκίνησε εντυπωσιακά το ντεμπούτο του με την Εφές, σημειώνοντας 7 από τους 9 πρώτους πόντους της ομάδας και μοιράζοντας 2 ασίστ, ενώ ο Κορτνινιέ έδωσε την ασίστ για κάρφωμα στον Ντεσέρ.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Εφές διατήρησε ισχυρή παρουσία κοντά στο καλάθι (18/23 δίποντα) και εκτέλεσε σταθερά βολές (10/11), κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (24). Παρά τις βελτιώσεις στην επίθεση, τα 15 λάθη και τα μόλις 4 κλεψίματα περιόρισαν την αποτελεσματικότητα στην άμυνα, δίνοντας ευκαιρίες στην Παρί.

Με 2’30’’ να απομένουν, ο Ντόζιερ ισοφάρισε σε 57-57. Η Παρί στήριξε την επίθεσή της, ευστόχησε στις βολές (12/15) και κράτησε τον έλεγχο του ρυθμού με 13 ασίστ, 6 κλεψίματα και μόνο 9 λάθη. Ο Χιφί σημείωσε 11 πόντους μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 64-54 για τη γαλλική ομάδα.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, με 6’18’’ να απομένουν, το ματς παρέμενε ισόπαλο (72-72). Η Εφές πήρε προβάδισμα 5 πόντων, αλλά ο Ρόμπινσον με πέντε συνεχόμενους πόντους έφερε την Παρί μπροστά (77-79) με 4’’ να απομένουν. Ο Χιφί, με 40’’ για τη λήξη, ευστόχησε σε τρίποντο, χαρίζοντας στους Γάλλους το καθοριστικό προβάδισμα.