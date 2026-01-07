Ύστερα από τουλάχιστον 35 μέρες αγροτικών κινητοποιήσεων και χωρίς να διαφαίνεται προοπτική εκτόνωσης μιας κρίσης που φθείρει την κυβέρνηση δυσκολεύοντάς την εξαρχής και επικοινωνιακά και πολιτικά, παράμεναν έως και χθες στο τραπέζι δύο τελεσίγραφα. Εκείνο της κυβέρνησης συνοψίζεται στη φράση «αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή». Εκείνο των αγροτοκτηνοτρόφων στα μπλόκα περιγράφει η φράση «χωρίς λύσεις στα αιτήματά μας δεν υποχωρούμε, κλιμακώνουμε».

Οι ανακοινώσεις που αναμένονται σε λίγη ώρα (μετά τις 10 το πρωί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) λειτουργούν ως κρίσιμο σημείο καμπής και για τις δύο πλευρές. Το ερώτημα αν θα υπάρξει σκλήρυνση της στάσης και των δύο και άλλη μία επιβεβαίωση του ρήγματος ανάμεσά τους ή αν θα υπάρξουν πρώτα σημάδια αποσυμπίεσης θα απαντηθεί γρήγορα στον απόηχο της εξειδίκευσης των μέτρων (από κοινού από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Κώστα Τσιάρα και τον Θάνο Πετραλιά), καθώς αναμένεται μπαράζ συσκέψεων – και νέος ενδοκυβερνητικός συντονισμός υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα ανά την επικράτεια.

Το ρεύμα και το πετρέλαιο

Το πακέτο της κυβέρνησης για αγρότες και κτηνοτρόφους κλείδωσε στο 48ωρο της περασμένης Κυριακής και Δευτέρας, όταν τέθηκαν επί τάπητος σε συσκέψεις στο Μαξίμου όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες. Στην κορυφή των αιτημάτων των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέας και άρα στην κορυφή των θεμάτων που επεξεργάστηκε η κυβέρνηση είναι το ρεύμα και το πετρέλαιο. Και όλα δείχνουν ότι οι αποστάσεις μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών θα παραμείνουν – μένει να φανεί αν έστω μειωθούν.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία πρόταση που αξιολογήθηκε ενδοκυβερνητικά σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα ήταν μια τιμή στη ζώνη των 8,5 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα – εφόσον δεν υπάρξει αναθεώρηση της τελευταίας στιγμής σήμερα. Οι αγρότες ζητούν χαμηλότερη από τα σημερινά 9,2 λεπτά/κιλοβατώρα του προγράμματος «Γαία» και συγκεκριμένα στα 7 λεπτά. Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι πρόκειται για μια «ακόμα πιο θετική πρόταση» της ΔΕΗ σε σχέση με το «ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίσαμε».

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, η κυβέρνηση θα διευκρινίσει τον νέο μηχανισμό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία (μια πρόταση την οποία έχουν έτοιμη το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ). Και επίσης θα δείξει σε διάθεση συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο για επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων του πετρελαίου που χρειάζεται κάθε καλλιέργεια.

Τα υπόλοιπα μέτρα

Εκτός αυτών, εξειδίκευση αναμένεται σε ό,τι αφορά την αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να υπάρχουν αποζημιώσεις στο 100%, ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για περαιτέρω καταβολές (συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ από «αδιάθετους πόρους», όπως λέει) προς κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας και βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς.

Για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως το ζήτημα έχει λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν και οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα. Για τις ελληνοποιήσεις προϊόντων υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ενώ είναι σαφής η προσπάθεια της κυβέρνησης να… καλοπιάσει τους αγρότες, λέγοντας για τη συμφωνία MERCOSUR (εισαγωγές στην ΕΕ αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων χωρίς δασμούς από Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) ότι «δεν υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα αλλά είμαστε ανοιχτοί να μιλήσουμε».

Νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός

Οι σημερινές ανακοινώσεις θα οδηγήσουν στη δεύτερη φάση του κυβερνητικού σχεδιασμού: τη σταδιακή επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εφόσον από τις συνελεύσεις των μπλόκων προκύψει απόφαση για παραμονή τους σε σκληρή γραμμή κλιμάκωσης. Μια πρώτη ιδέα αναμένεται να δώσει ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μέσω τηλεοπτικής εμφάνισής του.

Τα τελευταία 24ωρα αυξάνονταν τα κυβερνητικά στελέχη που κινούνταν στη γραμμή ότι η ανοχή απέναντι σε αποκλεισμούς «δεν μπορεί να κρατήσει πολύ», ενώ στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ ενισχύονταν οι φωνές που ζητούν να μπει τέλος στην αμυντική στάση και «να ληφθούν πιο αποφασιστικά μέτρα». Κι αυτό προκειμένου, όπως λένε, να μην θολώσει περαιτέρω η ατζέντα τήρησης του νόμου και της τάξης στο φόντο της ομολογίας ότι δεν υπάρχει εφαρμογή του νόμου.

Με λίγα λόγια είναι εμφανές ότι η λίστα των μέτρων που ανακοινώνεται σήμερα θα ξεκλειδώσει και τον κατάλογο των διοικητικών κυρώσεων, δηλαδή των προστίμων εις βάρος ιδιοκτητών αγροτικών οχημάτων που θα παραμένουν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ποινή 350 ευρώ για την παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ η παράβαση θα μπορεί να βεβαιώνεται ξανά και ξανά, εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποινικό σκέλος, από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 είχε παρέμβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και με εγκύκλιό στους εισαγγελείς εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους ζητούσε να παρεμβαίνουν όταν τελούνται αδικήματα, όπως η διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας. Προβλέπεται μάλιστα αυτόφωρη διαδικασία αλλά και ποινή έως ενός έτους με αναστολή.