Η Βενεζουέλα μετέφερε χρυσό αξίας περίπου 4,14 δισ. ελβετικών φράγκων (5,20 δισ. δολαρίων) στην Ελβετία τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο. Από το 2013, όταν ανέλαβε την προεδρία, έως το 2016, η χώρα της Νότιας Αμερικής απέστειλε συνολικά 113 μετρικούς τόνους του πολύτιμου μετάλλου, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Ο χρυσός προερχόταν από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας, όπως μετέδωσε ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SRF. Η μεταφορά έγινε σε περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ρευστοποιούσε αποθέματα για να στηρίξει την καταρρέουσα οικονομία. Από το 2017, μετά την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων, έως και το 2025, δεν έχουν καταγραφεί νέες εξαγωγές χρυσού προς την Ελβετία.

Οι ελβετικές αρχές διέταξαν τη Δευτέρα το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν στη χώρα ο Μαδούρο και 36 στενοί συνεργάτες του. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την προέλευση ή το ύψος των κεφαλαίων, ενώ παραμένει ασαφές αν συνδέονται με τον χρυσό που είχε μεταφερθεί στο παρελθόν από την κεντρική τράπεζα.

Η πορεία του χρυσού και οι διεθνείς κυρώσεις

Σύμφωνα με το SRF, ο χρυσός πιθανότατα στάλθηκε στην Ελβετία για επεξεργασία, πιστοποίηση και ενδεχόμενη επαναεξαγωγή. Η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας έχει πουλήσει μέρος των αποθεμάτων της τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας σκληρό νόμισμα για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων.

«Υπήρξε έντονη πώληση υπό πίεση από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας την περίοδο 2012-2016. Μεγάλο μέρος αυτού κατέληξε στην Ελβετία», δήλωσε η Ρόνα Ο’Κόνελ, αναλύτρια αγορών στη StoneX.

Η ίδια πρόσθεσε πως «στη συνέχεια, θα μπορούσε να έχει παραμείνει σε αντισυμβαλλόμενους του χρηματοπιστωτικού τομέα ή να έχει πωληθεί σε μικρές ράβδους προς την Ασία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο».

Οι εξαγωγές χρυσού προς την Ελβετία μηδενίστηκαν το 2017, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε αξιωματούχους της Βενεζουέλας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονόμευση της δημοκρατίας. Η Ελβετία υιοθέτησε τα μέτρα στις αρχές του 2018, χωρίς ωστόσο να επιβάλει γενικό εμπάργκο στις εισαγωγές χρυσού.

«Πιθανότατα υπήρξε μεγάλη πτώση των εξαγωγών στη συνέχεια, επειδή η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας απλώς ξέμεινε από χρυσό», κατέληξε η Ο’Κόνελ.