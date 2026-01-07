Η Benetton B192 του Michael Schumacher τη σεζόν  του 1992 θα βγει σε δημοπρασία στο Παρίσι  μέσα στον Ιανουάριο. Η B192, με αριθμό πλαισίου 05, θα εκτεθεί στην έκθεση αυτοκινήτου Retromobile στο Παρίσι και εκτιμάται ότι θα πουληθεί σε δημοπρασία για περισσότερα από 9,9 εκατομμύρια δολάρια (8,5 εκατομμύρια ευρώ).

Η B192 ήταν ένα αυτοκίνητο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδο του Σουμάχερ  και, μαζί με αυτήν, άλλαξε την πορεία της ιστορίας του αθλήματος. Μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ντεμπούτο του με την Jordan στο Γκραν Πρι Βελγίου του 1991 στο Σπα-Φρανκορσάμπ, ο προπονητής της Benetton, Φλάβιο Μπριατόρε, απέκτησε τις υπηρεσίες του Γερμανού, υπογράφοντάς του τετραετές συμβόλαιο.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα