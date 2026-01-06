Η πρόκριση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο διαμόρφωσε οριστικά το απαιτητικό πρόγραμμα που καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός μέσα στον επόμενο μήνα, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται μπροστά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αγωνιστική περίοδο.

Ο Δικέφαλος πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέσα σε διάστημα 30 συν 2 ημερών καλείται να δώσει συνολικά οκτώ αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των «ερυθρολεύκων»

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν σε τρία ντέρμπι εντός συνόρων, θα δώσουν δύο κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που κρίνουν πρόκριση, ενώ το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ουσιαστικό περιθώριο ξεκούρασης.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο 10 Ιανουαρίου με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ατρόμητο. Ακολουθεί ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR (17/1).

Έπειτα, οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Λεβερκούζεν σε ευρωπαϊκό παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, πριν επιστρέψουν στις εγχώριες υποχρεώσεις με τον Βόλο στο Φάληρο (24/1). Το πρόγραμμα συνεχίζεται με ακόμα ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς, αυτό απέναντι στον Άγιαξ, το οποίο ενδέχεται να έχει χαρακτήρα «τελικού».

Το απαιτητικό σερί κλείνει με δύο συνεχόμενα ντέρμπι πρωταθλήματος, εκτός έδρας με την ΑΕΚ και εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό, σε ένα διάστημα που αναμένεται να κρίνει πολλά σε όλα τα μέτωπα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού: