Μεγάλο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αποστολής για τον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Γάλλος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα με τη Σεβίλλη και είχε ήδη χάσει το παιχνίδι με τη Μπέτις. Η απουσία του θα ισχύσει και για τον προσεχή ημιτελικό στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου (21:00).

Ο Εμπαπέ θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Μαδρίτη, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης της Ρεάλ στον τελικό, θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο να ταξιδέψει για το παιχνίδι.

Στα θετικά για τον Τσάμπι Αλόνσο είναι η επιστροφή του Ντιν Χάουσεν στην αποστολή, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη μεσαία γραμμή των «Μερένγκες» ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τους Ροχιμπλάνκος.