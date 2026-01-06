Μεγάλη συνέντευξη στο fanpage.it παραχώρησε ο Λορέντζο Πιρόλα, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία του στον Ολυμπιακό. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός μίλησε για την εμπειρία του στην Ελλάδα, τις προκλήσεις που συνάντησε και την εξέλιξή του μέσα από την ομάδα.

Παράλληλα, ο Πιρόλα απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του, αναφέροντας το ενδιαφέρον που υπάρχει για πιθανές προτάσεις είτε από την Ιταλία είτε από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι δηλώσεις του Πιρόλα:

Για την πορεία του στον Ολυμπιακό: «Είμαι εδώ για περίπου ενάμιση χρόνο και πηγαίνει καλά. Όταν υπέγραψα το προηγούμενο καλοκαίρι, είχα υψηλές προσδοκίες, αλλά δεν πίστευα ότι θα καθιερωθώ τόσο γρήγορα, γιατί πέρσι ξεκίνησα πιο χαμηλά στην ιεραρχία, με την ομάδα να προέρχεται από την κατάκτηση του Conference League. Στο τέλος, τελείωσα τη σεζόν με 35 παιχνίδια και είμαι βασικός».

Για το νταμπλ πέρσι: «Είναι σημαντικά επιτεύγματα. Ο Ολυμπιακός είναι ιστορική ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες. Κατακτήσαμε τον 48ο τίτλο στα 100 χρόνια μας και τώρα παίζω στο Champions League».

Για τις διαφορές μεταξύ ιταλικού και ελληνικού ποδοσφαίρου: «Η Serie A είναι πιο ανταγωνιστική μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται από τη μέση και κάτω του βαθμολογικού πίνακα, έτσι ακόμη και τα ‘εύκολα’ ματς είναι δύσκολη. Στην Ελλάδα, ωστόσο, το ποδόσφαιρο είναι πιο ανοιχτό, οι ομάδες έχουν διαφορετικά στιλ και είναι πιο ελεύθερο επιθετικά. Τα ντέρμπι σού προκαλούν ενθουσιασμό, ειδικά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Απίστευτη εμπειρία, εντός και εκτός έδρας».

Για τον Κόντε: «Ο Κόντε είναι εμμονικός σε όλα: προπόνηση, ανάλυση, διαστροφή. Ωστόσο σου φέρεται το ίδιο με άλλους, με ένταση και υπευθυνότητα. Είναι κάποιος που σε βοηθάει να μεγαλώσεις, εντός και εκτός γηπέδου. Δεν ήταν υπέρ του δανεισμού μου στη Μόντσα, αλλά ήθελα να παίζω τακτικά».

Για την εθνική Ιταλίας: «Το να είσαι αρχηγός της Κ21 σου προκαλεί υπερηφάνεια και το αίσθημα της ευθύνης. Μετά από χρόνια κλήσεων, το να καθοδηγείς την ομάδα στο Euro είναι σημαντικό προσωπικό κατόρθωμα».

Για τα είδωλά του: «Είχα σίγουρα ινδάλματα, ειδικά στην Ίντερ. Γοδίν, Σκρίνιαρ, Ντε Φράι. Για τον τρόπο που φέρονται στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Ως είδωλο, πάντα κοιτούσα τον Σέρχιο Ράμος».

Για τη ζωή είναι στην Ελλάδα: «Η κουλτούρα και το κλίμα είναι παρόμοια με την Ιταλία. Η γλώσσα είναι η πρώτη πρόκληση, αλλά τώρα μιλάω αγγλικά με τους συμπαίκτες μου. Με βοήθησε στην προσωπική μου ανάπτυξη».

Για την ημέρα του: «Πρωινά προπόνηση, απογεύματα με την οικογένεια, λίγες βόλτες με τη σύζυγο και με την κόρη μου. Είμαι μεγάλος φαν της Formula 1. Πάντα βλέπω τους αγώνες και έχω πραγματικό πάθος για τα αυτοκίνηση. Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι ο αγαπημένος μου. Μεταξύ ενός αγώνα ποδοσφαίρου και της Formula 1, επιλέγω την Formula 1».

Για το μέλλον του: «Είμαι χαρούμενος στην Ελλάδα, αλλά εάν έρθει καλή πρόταση από την Ιταλία ή άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα το σκεφτώ ήρεμα. Μετά από αυτή την εμπειρία, νιώθω έτοιμος να αντιμετωπίσω κάθε κατάσταση. Δεν βιάζομαι να γυρίσω στην Ιταλία. Ας πούμε ότι εξαρτάται από πολλά πράγματα».