Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, επικρατώντας του Ατρομήτου μετά από δραματική αναμέτρηση στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην κανονική διάρκεια, όμως στο τέλος πανηγύρισε την πρόκριση, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 21χρονο Μοναστηρλή.

Ο νεαρός τερματοφύλακας πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα και εξελίχθηκε σε ήρωα της βραδιάς, κρατώντας όρθια την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία και οδηγώντας την στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και περισσότερες τελικές προσπάθειες, με τον Κωνσταντέλια να αποτελεί τη βασική πηγή δημιουργίας. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ, με τον Ατρόμητο να στέκεται ανταγωνιστικά και να διεκδικεί μέχρι τέλους την πρόκριση. Μετά από πέναλντι στα αοποία φτάσανε οι δύο ομάδες και με σκορ 5-4, ο Δικέφαλος προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε μονό νοκ άουτ παιχνίδι.