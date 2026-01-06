Μία ιστορική στιγμή σημειώθηκε για τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Παπανικολάου στην αναμέτρηση της ομάδας με τη Φενέρμπαχτσε για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» με το πρώτο του ριμπάουντ στο παιχνίδι έφτασε συνολικά τα 1.364 στη διοργάνωση, προσπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα. Με αυτή την επίδοση, ο Παπανικολάου αναδείχθηκε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη EuroLeague, καταγράφοντας μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του αλλά και στο κλαμπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο αρχηγός μας έγραψε ιστορία!

Με το πρώτο του ριμπάουντ εναντίον της Φενερμπαχτσέ, ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τα 1.364 ριμπάουντ στην EuroLeague, ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στην διοργάνωση.