Μία ιστορική στιγμή σημειώθηκε για τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Παπανικολάου στην αναμέτρηση της ομάδας με τη Φενέρμπαχτσε για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» με το πρώτο του ριμπάουντ στο παιχνίδι έφτασε συνολικά τα 1.364 στη διοργάνωση, προσπερνώντας τον Γιώργο Πρίντεζη στη σχετική λίστα. Με αυτή την επίδοση, ο Παπανικολάου αναδείχθηκε ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη EuroLeague, καταγράφοντας μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του αλλά και στο κλαμπ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Ο αρχηγός μας έγραψε ιστορία!
Με το πρώτο του ριμπάουντ εναντίον της Φενερμπαχτσέ, ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τα 1.364 ριμπάουντ στην EuroLeague, ξεπέρασε τον Γιώργο Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος ριμπάουντερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών στην διοργάνωση.
Ένας ηγέτης. Ένα σύμβολο. Ένας κόκκινος και λευκός θρύλος».
