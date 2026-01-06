Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Πόλη για τον αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο θα αγωνιστεί χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Φρανκ Νιλικίνα. Ο Σέρβος σέντερ, πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague, δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο που προέκυψαν ύστερα από χτύπημα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και προφυλάχθηκε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη.

Εξίσου σημαντική απουσία είναι αυτή του Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πόδι και δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τους Τούρκους. Η ομάδα του Πειραιά αποφάσισε να προφυλάξει και τους δύο παίκτες ενόψει των απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν στη EuroLeague.