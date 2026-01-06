Στην πρώτη θέση της ψηφοφορίας για το NBA All Star Game παραμένουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λούκα Ντόντσιτς, σύμφωνα με το δεύτερο πακέτο αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε το NBA για τη φετινή διαδικασία.

Το All Star Game θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στους δύο Ευρωπαίους σούπερ σταρ, οι οποίοι κυριαρχούν στις προτιμήσεις του φίλαθλου κοινού.

Η μέχρι στιγμής βαθμολογία και τα φαβορί

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας με 2.092.284 ψήφους, ενώ είναι δεύτερος συνολικά σε όλη τη λίγκα. Την πρώτη θέση διατηρεί ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 2.229.811 ψήφους.

Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo remain the leaders in their conferences in the second fan returns in NBA All-Star Voting 2026. Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters. pic.twitter.com/u8tlbj9GA8 — NBA Communications (@NBAPR) January 6, 2026

Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 14 Ιανουαρίου και, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι δύο κορυφαίοι Ευρωπαίοι δείχνουν φαβορί για να διατηρήσουν την πρωτιά, καθώς η διαφορά τους από τους υπόλοιπους υποψηφίους είναι αισθητή.