Μετά και τη δραματική πρόκριση του ΠΑΟΚ, συμπληρώθηκαν τα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει των νοκ άουτ αναμετρήσεων του Ιανουαρίου.

Ο Δικέφαλος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Μοναστηρλή στο ντεμπούτο του, εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «8» και πλέον θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα από τα μεγάλα ντέρμπι της φάσης.

Σημαντικό ζευγάρι προέκυψε και από την άλλη πλευρά του ταμπλό, καθώς ο Άρης, μετά τη νίκη του επί του Παναιτωλικού, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Το τρίτο ζευγάρι των προημιτελικών είναι το Λεβαδειακός – Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά.

Το τελευταίο εισιτήριο για τους «8» θα κριθεί στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR, η οποία θα ολοκληρώσει το παζλ της προημιτελικής φάσης.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Κηφισιά

ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Παναθηναϊκός – Άρης

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών

Νικητής Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ vs Νικητής Παναθηναϊκός – Άρης

Νικητής Λεβαδειακός – Κηφισιά vs Νικητής ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson