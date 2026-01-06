Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπαρναμπάς Βάργκα από τη Φερεντσβάρος, ενισχύοντας αποφασιστικά την επιθετική της γραμμή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Ούγγρος στράικερ αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη της Ένωσης τον Ιανουάριο, μετά τον Μάρτιν Γκεοργκίεβ.

Οι «κιτρινόμαυροι» κινήθηκαν δυναμικά για την απόκτησή του, δαπανώντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον 29χρονο φορ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών. Πρόκειται για έναν κλασικό επιθετικό περιοχής, ύψους 1,85 μ., με δυναμική παρουσία στο παιχνίδι και μεγάλη αποτελεσματικότητα μέσα στο «κουτί».

Σε 17 αγώνες στο ουγγρικό πρωτάθλημα έχει πετύχει 10 γκολ, ενώ μετρά τέσσερα τέρματα στο Europa League και έξι ακόμη στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά προκριματικά. Συνολικά, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει σημειώσει 20 γκολ σε 29 συμμετοχές.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης