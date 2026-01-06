Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025, πρώτο σε πωλήσεις είναι το VW T-Roc με 196.246 μονάδες, δεύτερο ένα άλλο VW Tiguan (180.683), αλλά και το Toyota Yaris Cross (174.567), τα οποία συμπληρώνουν το βάθρο.

Τα δέκα πρώτα SUV

  1. VW T-Roc – 196.246
  2. VW Tiguan – 180.683
  3. Toyota Yaris Cross – 174.567
  4. Peugeot 2008 – 160.104
  5. Dacia Duster – 157.004
  6. Citroen C3 – 144.191
  7. Ford Puma – 141.423
  8. Kia Sportage – 139.428
  9. Hyundai Tucson – 136.359
  10. Nissan Qashqai – 128.919
