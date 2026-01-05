Η Ελλάδα μέσω του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ, Ιωάννη Σταματέκου, δήλωσε στην σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Ο κ. Σταματέκος τόνισε, ότι πρέπει να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κρίση στη χώρα. Επεσήμανε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων. Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία της καταπολέμησης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διεθνούς συνεργασίας και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Αναλυτικά η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση ή να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη και σταθερότητα.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά. Υπενθυμίζουμε επίσης την υποχρέωση όλων των μερών να προστατεύουν τους αμάχους, ιδίως σε περιόδους αυξημένων εντάσεων.

Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

«Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα εργαλεία για μια ειρηνική μετάβαση και μια βιώσιμη επίλυση της κρίσης. Συντασσόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα στην ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς και ουσιαστικό διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο – ενός μη νομιμοποιημένου προέδρου – στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και πάντα υποστήριζε πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα.

Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η φωνή του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να ακουστεί και αξίζουν μια διακυβέρνηση που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τη βούλησή τους μέσω ειρηνικών και συμπεριληπτικών πολιτικών διαδικασιών. Σε αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια ειρηνική μετάβαση που θα προκύψει από διαπραγμάτευση και η οποία θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε περιφερειακή και διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο.

Σας ευχαριστώ».

Η θέση της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ για την Βενεζουέλα

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ υπό το θέμα «Απειλές κατά της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας». Η Κολομβία, Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου, ζήτησε κατεπείγουσα συνεδρίαση μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία απομακρύνθηκαν από τη χώρα ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Η Βενεζουέλα απέστειλε επίσης επιστολή στο Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου ζητώντας τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου (S/2026/5), αίτημα το οποίο υποστήριξαν η Κίνα και η Ρωσία.

Η Αναπ. Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας εκ μέρους του ΓΓ ΟΗΕ Aντόνιο Γκουτέρες επισημαίνοντας ότι «αμερικανικές δυνάμεις έδρασαν σε ολόκληρο το Καράκας και στις βόρειες πολιτείες Μιράντα, Αραγκούα και Λα Γκουάιρα», ενώ «η έκταση των απωλειών που προέκυψαν από αυτές τις ενέργειες παραμένει άγνωστη». Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρις ότου καταστεί δυνατή μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε την αμερικανική ενέργεια ως «στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε πολιτικές και στρατιωτικές περιοχές» και ως «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη, που συνιστά απειλή για τη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια». Σημείωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Μαδούρο «κρατείται στη Νέα Υόρκη, κατηγορούμενος από τις αμερικανικές αρχές, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, για σοβαρά ποινικά αδικήματα», υπογραμμίζοντας ότι «το άμεσο μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιο».

Η κ. ΝτιΚάρλο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την πιθανή κλιμάκωση της αστάθειας στη χώρα, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στην περιοχή και το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί».

Aνέφερε ότι η κατάσταση «αποτελεί αντικείμενο περιφερειακής και διεθνούς ανησυχίας εδώ και πολλά χρόνια», ιδίως μετά τις «αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του Ιουλίου 2024», κατά τις οποίες επισημάνθηκαν «σοβαρά ζητήματα» και διατυπώθηκε σταθερά το αίτημα για «πλήρη διαφάνεια και πλήρη δημοσιοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί «σοβαρές παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι στις 3 Ιανουαρίου εκδόθηκε «διάταγμα έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, το οποίο επεκτείνει πρόσθετες εξουσίες ασφάλειας στην κυβέρνηση».

Αναφερόμενη στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε ότι παραμένει «βαθιά ανήσυχη ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έγιναν σεβαστοί σε σχέση με την στρατιωτική ενέργεια της 3ης Ιανουαρίου», υπενθυμίζοντας ότι ο Χάρτης του ΟΗΕ κατοχυρώνει «την απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους».

Κάλεσε όλους τους Βενεζουελάνους δρώντες να εμπλακούν σε «έναν χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικό διάλογο», με «πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της κυρίαρχης βούλησης του λαού της Βενεζουέλας», ενώ προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «σε πνεύμα αλληλεγγύης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σε καταστάσεις όπως η παρούσα «πρέπει να σεβαστούμε τον Χάρτη του ΟΗΕ» και την «απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας», τονίζοντας ότι «η δύναμη του νόμου πρέπει να υπερισχύσει» και ότι «αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».