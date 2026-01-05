Θύμα απάτης από δύο Ρομά έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, η οποία υπέδειξε στους δράστες το σημείο όπου είχε θάψει χρυσές λίρες, πιστεύοντας ότι κινδύνευε από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι απατεώνες είχαν παρουσιαστεί ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισαν να τους ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες προσποιήθηκαν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και επισκέφθηκαν τη γυναίκα, που κατοικεί σε μονοκατοικία στο Πανόραμα. Αρχικά εκείνη αρνήθηκε να τους εμπιστευθεί, όμως τελικά πείστηκε από την ψευδή απειλή περί «διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος» και τους επέτρεψε να μπουν στο σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η ηλικιωμένη βγήκε από το σπίτι, ενώ οι απατεώνες άρχισαν να ψάχνουν για τιμαλφή. Όταν εκείνοι βγήκαν στον κήπο, τους υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρύψει ένα κουτί με τις λίρες. Οι δράστες το ξέθαψαν, άρπαξαν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την Αστυνομία με τη βοήθεια συγγενικών της προσώπων. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ επέστρεψαν το σύνολο των χρυσών λιρών, καθώς δεν είχαν προλάβει να τις διαθέσουν.

Νέο περιστατικό απάτης στη Θεσσαλονίκη

Σε ένα άλλο περιστατικό, μια 79χρονη στη Θεσσαλονίκη εξαπατήθηκε με παρόμοιο τρόπο. Οι δράστες, επίσης προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισαν να τυλίξει σε αλουμινόχαρτο 20 λίρες και χρήματα και να τα αφήσει έξω από το διαμέρισμά της στην οδό Φλέμινγκ. Οι απατεώνες άρπαξαν τα χρήματα και τα τιμαλφή και εξαφανίστηκαν, ενώ η αστυνομία διερευνά, αν πρόκειται για την ίδια σπείρα που δραστηριοποιείται στην περιοχή.