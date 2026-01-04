Ο οδηγός της εργοστασιακής Ford, Mattias Ekstrom, στη πρώτη του προσπάθεια στο Ράλι Ντακάρ του 2026, επικρατησε του teammate του, Mitch Guthrie, στον Πρόλογο του Σαββάτου (Πρόλογος ονομάζεται η πρώτη ειδική διαδρομή ως προεπισκόπηση του αγώνα).

Η 48η έκδοση του Ντακάρ ξεκίνησε δυναμικά στις 3 Ιανουαρίου, με συνολικά 72 αυτοκίνητα να παίρνουν την εκκίνηση στην κατηγορία Ultimate. Το Prologue περιελάμβανε μια διαδρομή 95 χιλιομέτρων γύρω από την πόλη-λιμάνι Yanbu της Σαουδικής Αραβίας, αν και χρονομετρήθηκαν μόνο 22 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα ελάχιστα κενά στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Οδηγώντας το Ford Raptor με κινητήρα V8, ο δύο φορές πρωταθλητής DTM Ekstrom σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας, φτάνοντας στη γραμμή τερματισμού σε 10m48.7s. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του στο Prologue σε πέντε συμμετοχές, μετά τις προηγούμενες νίκες του με την Audi το 2023 και το 2024.

Ο Guthrie τερμάτισε οκτώ δευτερόλεπτα πίσω από τον Ekstrom στη δεύτερη θέση, σφραγίζοντας το 1-2 για τη Ford.

Το ράλι Ντακάρ, αυτή η μηχανοκίνητο πρόκληση που όμοια της δεν υπάρχει άλλη στον πλανήτη ξεκίνησε για 48η φορά, προχθές στις 3 Ιανουαρίου με εκατοντάδες πληρώματα να δοκιμάζουν την τύχη τους στις δύσκολες ειδικές διαδρομές, μεταξύ αυτών και μέσα στην έρημο. Ο πιο σκληρός αγώνας αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού ξεκίνησε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη Σαουδική Αραβία και θα τερματίσει σε 15 ημέρες στην πόλη Γιανμπού.

Τα πληρώματα θα διανύσουν συνολικά περίπου 7.900 χλμ. με ειδικές διαδομές που έχουν μήκος πάνω από 4.400 χλμ.

Θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιανουαρίου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο ίδιο σημείο, στοΓιανμπού, στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας.