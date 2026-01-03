Μετά το γκολ από πέναλντι του Μεχντί Ταρέμι και το 1 – 0 που έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», ο Αλέξης Καλογερόπουλος σκόραρε στο δεύτερο μέρος της παράτασης μετά από ασίστ του Χρήστου Μουζακίτη και έκανε το 2 – 0 για τους Πειραιώτες .
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Κυρίαρχοι οι «ερυθρόλευκοι» δικό τους και το Betsson Super Cup!
Ο Ολυμπιακός με τρία γκολ στην παράταση (Ταρέμι 96’, Καλογερόπουλος 107’, Γιαζίτζι 113’), επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στο Παγκρήτιο και κατέκτησε το Betsson Super Cup!
Το «θρυλικό» γκολ του Γιαζίτζι κόντρα στον ΟΦΗ
Μετά τα γκολ των Ταρέμι και Καλογερόπουλου στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μέρος της παράτρασης του αγώνα, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι κατάφερε να σκοράρει και να κλειδώσει το παιχνίδι αλλά και την κατάκτηση του Betsson Super Cup μετά από ασίστ του Κοστίνια.
Το τρομερό γκολ του Καλογερόπουλου κόντρα στον ΟΦΗ
Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας 96-87: Με το δεξί επικράτησαν οι «ερυθρόλευκες» στη παράταση
Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο ματς και βρέθηκε πίσω με 17-4, όμως ανέβασε στροφές και με κορυφαίες εμφανίσεις της Γούλφολκ (20 πόντοι) και της Χριστινάκη (16 πόντοι) κατάφερε να ισοφαρίσει και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Στην έξτρα περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν, με καθοριστικές προσπάθειες της Ράμπερ και της Τζόνσον, φτάνοντας στη νίκη-θρίλερ με […]
Το γκολ του Ταρέμι κόντρα στον ΟΦΗ για το Betsson Super Cup
Μετά από πέναλντι που δόθηκε στην ομάδα του Ολυμπιακού για αγκωνιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα στον Αλέξη Καλογερόπουλο σε διεκδίκηση της μπάλας, ο Μεχντί Ταρέμι κατάφερε να σκοράρει από την λευκή βούλα και να κάνει το 1 – 0 και να δώσει προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Δείτε το γκολ