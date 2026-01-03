Μετά το γκολ από πέναλντι του Μεχντί Ταρέμι και το 1 – 0 που έδωσε προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», ο Αλέξης Καλογερόπουλος σκόραρε στο δεύτερο μέρος της παράτασης μετά από ασίστ του Χρήστου Μουζακίτη και έκανε το 2 – 0 για τους Πειραιώτες .

Δείτε το γκολ

