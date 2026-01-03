Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο ματς και βρέθηκε πίσω με 17-4, όμως ανέβασε στροφές και με κορυφαίες εμφανίσεις της Γούλφολκ (20 πόντοι) και της Χριστινάκη (16 πόντοι) κατάφερε να ισοφαρίσει και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Στην έξτρα περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν, με καθοριστικές προσπάθειες της Ράμπερ και της Τζόνσον, φτάνοντας στη νίκη-θρίλερ με […]