Μετά τα γκολ των Ταρέμι και Καλογερόπουλου στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μέρος της παράτρασης του αγώνα, ο Γιουσούφ Γιαζίτζι κατάφερε να σκοράρει και να κλειδώσει το παιχνίδι αλλά και την κατάκτηση του Betsson Super Cup μετά από ασίστ του Κοστίνια.

