Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στο ενεργητικό του, οδηγώντας τους Μπακς στη δραματική νίκη με 122-121 επί των Χόρνετς και καταρρίπτοντας δύο μυθικά ρεκόρ στο NBA.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής, έχοντας απόλυτη ευστοχία από τη γραμμή των βολών (8/8) και εξαιρετικά ποσοστά εντός παιδιάς (10/17 δίποντα), ενώ πρόσθεσε και ένα κλέψιμο.

Με αυτή την εμφάνιση, έφτασε τις 158 αναμετρήσεις κανονικής περιόδου με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ξεπερνώντας τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον και ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία του NBA.

