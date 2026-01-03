Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στο ενεργητικό του, οδηγώντας τους Μπακς στη δραματική νίκη με 122-121 επί των Χόρνετς και καταρρίπτοντας δύο μυθικά ρεκόρ στο NBA.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε μόλις 29 λεπτά συμμετοχής, έχοντας απόλυτη ευστοχία από τη γραμμή των βολών (8/8) και εξαιρετικά ποσοστά εντός παιδιάς (10/17 δίποντα), ενώ πρόσθεσε και ένα κλέψιμο.

30 points. 10 boards. 5 assists. 1 game-winner.@Giannis_An34 showed out in MIL’s W! He passes Kareem Abdul-Jabbar (157) for the second-most regular-season games with 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST in NBA history! pic.twitter.com/tvc48gc8ke — NBA (@NBA) January 3, 2026

Με αυτή την εμφάνιση, έφτασε τις 158 αναμετρήσεις κανονικής περιόδου με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ξεπερνώντας τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον και ανεβαίνοντας μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία του NBA.