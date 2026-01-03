Η οικογένεια του Ολυμπιακού πανηγυρίζει ακόμη έναν τίτλο, με την ΚΑΕ να στέλνει δημόσια τα συγχαρητήριά της στην ποδοσφαιρική ομάδα για την επιτυχία στο Betsson Super Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» του μπάσκετ προχώρησαν σε ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνεια τους για τη νέα διάκριση του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του Θρύλου για την κατάκτηση του Greek Super Cup», δείχνοντας πως οι επιτυχίες του συλλόγου αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα τμήματα.

Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία του Γιουσούφ Γιαζίτσι με το τρόπαιο, μια εικόνα που συμβολίζει τη σύνδεση και τη στήριξη ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ του Ολυμπιακού.