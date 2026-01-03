Ο Ολυμπιακός έπαιξε κόντρα στον αξιόμαχο ΟΦΗ, όμως στην παράταση έδειξε την ποιότητα και το βάθος του, επικρατώντας με 3-0 και κατακτώντας το Betsson Super Cup, τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα μίλησε στο flash interview, τονίζοντας τη σημασία της κατάκτησης του τροπαίου, αλλά και τη νοοτροπία που υπάρχει πλέον στην ομάδα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ στάθηκε στο γεγονός ότι τέτοιοι τίτλοι δίνουν ώθηση και αυτοπεποίθηση στους «ερυθρόλευκους» για τη συνέχεια της χρονιάς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στρεφέτσα:

«Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, ξεκίνησε καλά η χρονιά, κερδίζοντας έναν τίτλο. Είναι ο πρώτος για μένα κι εύχομαι πολλούς περισσότερους. Ανοίγει την όρεξη ένας τίτλος. Είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να κερδίζει τίτλους. Να κερδίσουμε και τους επόμενους μέσα στη σεζόν.

Στα τελευταία παιχνίδια δεν πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Τώρα όμως ξεκίνησε μία νέα χρονιά και είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια για να κατακτήσουμε τους τίτλους που διεκδικούμε».

Σε ερώτηση για το Champions League: «Θα δουλέψουμε πολύ, θα τα δώσουμε όλα με Λεβερκούζεν και Άγιαξ, είναι δύο τελικοί στην Ευρώπη και θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε».