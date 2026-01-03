Ο Γεράσιμος Μήτογλου βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Σαμπντόρια, καθώς όλα δείχνουν πως απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το deal.

Ο 26χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός ταξίδεψε στη Γένοβα, όπως είχαν προαναγγείλει τα ιταλικά δημοσιεύματα, και πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη ανακοίνωση.

Η «La Repubblica» είχε αποκαλύψει από τις 31 Δεκεμβρίου ότι ο Μήτογλου αναμενόταν να βρεθεί στην Ιταλία για να κλείσει τη μεταγραφή του στην ιστορική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη Serie B, ενώ η «Tutto Mercato Web» επιβεβαιώνει πως η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Η μετακίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Έλληνας αμυντικός γνώριζε πως δεν υπολογιζόταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη καταθέσει εκατέρωθεν προσφυγές.