Η ήττα από τον Ολυμπιακό ξύπνησε αυστηρά μηνύματα πειθαρχίας στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το ντέρμπι EuroLeague, μιλώντας στους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον προπονητικό επιτελείο με αυστηρό ύφος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ τόνισε ότι γνωρίζει ποιοι, δύο μέρες πριν από τον αγώνα, γύρισαν σπίτι μεθυσμένοι, κάτι που δεν μπορεί να δεχθεί.

Όπως ξεκαθάρισε, η στάση του δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αφορά την πονεμένη ομάδα και την απαίτηση σεβασμού και επαγγελματισμού από όλους, ιδιαίτερα σε κρίσιμα παιχνίδια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο παρελθόν ήμουν εξαιρετικά αυστηρός σε θέματα πειθαρχίας εξωαγωνιστικής δραστηριότητας. Ίσως ο πιο αυστηρός ιδιοκτήτης ευρωπαϊκής ομάδας σε τέτοια ζητήματα. Να ξέρετε κάτι… Υπάρχουν αγώνες που πρέπει να καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αποδεχθώ.

Ξέρω ποιος ήπιε, πόσο ήπιε και πότε ήπιε. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά αν και γνωρίζω τα πάντα. Δύο μέρες πριν και ξέρετε ποιοι είστε, στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι. Είναι δυνατόν; Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι από τιμωρητική διάθεση, αλλά γιατί πονάω γι’ αυτό.

Σας ρώτησα από την αρχή: έχετε κάποιο παράπονο; Διότι αν υπήρχε κάποιο παράπονο, οκ.

Αφού δεν έχετε εσείς παράπονο, δεν θέλω να έχω ούτε εγώ».