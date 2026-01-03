Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησε το πρώτο του παιχνίδι ως βασικός στην Premier League το Σάββατο (03/01) στην αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Μπέρνλι. Στο 11’ βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Ο νεαρός διεθνής επιθετικός, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, δημιουργώντας το 1-0 στο 29’ με μια εξαιρετική ασίστ στον Τζορτζίνο Ρούτερ, δείχνοντας την ποιότητα και την αυτοπεποίθησή του μπροστά στους οπαδούς της ομάδας του.

Δείτε την ασίστ του Κωστούλα για το 1-0 κόντρα στη Μπέρνλι