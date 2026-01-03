Κατά τη διάρκεια της σημερινής (3/1) προπόνησης, ο διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στο δεξί πόδι, σε μια στιγμή που προκάλεσε ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο. Αμέσως ξεκίνησε θεραπευτική αγωγή, ενώ το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού θα παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής του. Ο Μήτογλου, που αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας, θα υποβληθεί σε καθημερινή αξιολόγηση για να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος επανόδου του στα γήπεδα.

Η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ομάδα, καθώς ο 25χρονος διεθνής παίκτης έχει καθοριστικό ρόλο τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα λάβουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να μην επιδεινωθεί ο τραυματισμός και να διασφαλιστεί η πλήρης επάνοδος του Μήτογλου σε αγωνιστική δράση το συντομότερο δυνατό.