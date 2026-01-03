Μέσα στην Κυριακή (04.01) αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτηση του Λούκας Τσάβες από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς και η πρόωρη ένταξη του Παύλου Παντελίδη στο ρόστερ των Πράσινων.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ο Παντελίδης είναι προγραμματισμένο να κάνει ιατρικά και εργομετρικά την Κυριακή.

Oι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προτίμησαν τη… φθηνή λύση Τσάβες, μετά από αρνητικές απαντήσεις που δέχθηκαν από τους πρώτους μεταγραφικούς τους στόχους και της δυσκολίας να προχωρήσουν σε μεταγραφή τερματοφύλακα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Παντελίδης είναι ένας από τους εξτρέμ που θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Τετέ στο δεξί άκρο της επίθεσης, αν και αναμένεται να αποκτηθεί άλλος ένας παίκτης, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στα δύο “φτερά”.