Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρά στο ματς και βρέθηκε πίσω με 17-4, όμως ανέβασε στροφές και με κορυφαίες εμφανίσεις της Γούλφολκ (20 πόντοι) και της Χριστινάκη (16 πόντοι) κατάφερε να ισοφαρίσει και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Στην έξτρα περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» κυριάρχησαν, με καθοριστικές προσπάθειες της Ράμπερ και της Τζόνσον, φτάνοντας στη νίκη-θρίλερ με 96-87.

Η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου την Τετάρτη (7/1, 15:00) αντιμετωπίζει τον Αθηναϊκό σε νοκ-άουτ προημιτελικό στο κλειστό του Βύρωνα.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 40-49, 65-68, 84-84 (κ.δ.), 96-87 (παρ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 8(2), Νικολοπούλου 6, Γούλφολκ 20, Καρλάφτη 6(2), Διέλα 6, Χριστινάκη 16(1), Κολλάτου 4, Τζόνσον 15, Ράμπερ 15

Πρωτέας Βούλας (Μάριος Δεσποτάκης): Στολίγκα 13(3), Ανδρικοπούλου 2, Χουσελά 1, Σακελλαρίου 5(1), Μπόικο 10(2), Γιένσεν 27(6), Τουμπανιάρη, Μάλι 13(2), Ράιαν 16