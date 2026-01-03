Ο Ολυμπιακός στέφθηκε υπερπρωταθλητής, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, σε έναν τελικό που οδηγήθηκε στην παράταση μετά από σκληρή μάχη και έντονη πίεση κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας. Τα τρία γκολ της ομάδας του Πειραιά μπήκαν στο επιπλέον πεντάλεπτο, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή και την αποφασιστικότητα των «ερυθρόλευκων».

Καθοριστικός παράγοντας για την ομάδα ήταν ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και ανέλαβε πρωτοβουλίες που καθόρισαν την έκβαση του αγώνα. Κέρδισε πέναλτι, μετέτρεψε μία φάση σε γκολ και έδωσε ώθηση στην ομάδα του, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα σε όλους τους παίκτες.

Η εκπληκτική του εμφάνιση τον έφερε στο προσκήνιο και δικαίως του χάρισε τον τίτλο του MVP, ενώ οι ερυθρόλευκοι συνεχίζουν τη σεζόν με υψηλό ηθικό, ενισχυμένοι από την παρουσία των ταλαντούχων παικτών της ομάδας τους.