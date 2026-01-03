Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τον πέμπτο τίτλο του στο Super Cup της ιστορίας του, επικρατώντας 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και συγκινήσεις. Η νίκη αυτή επισφράγισε την κυριαρχία της ομάδας και αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την τρέχουσα σεζόν 2025-26.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, κέρδισε πέναλτι και σημείωσε ένα καθοριστικό γκολ στην παράταση, κατακτώντας το βραβείο του MVP του τελικού. Η παρουσία του νεαρού επιθετικού αποτέλεσε την επιβεβαίωση της δύναμης των ακαδημιών του Ολυμπιακού και της ικανότητας της ομάδας να εμπιστεύεται τα δικά της παιδιά.

Παράλληλα, η κατάκτηση του Super Cup αποτελεί προσωπικό επίτευγμα και για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πρόσθεσε άλλο ένα τρόπαιο στο πλούσιο παλμαρέ του. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον αποθεώνει, χαρακτηρίζοντάς τον «συλλέκτη μεταλλίων και τροπαίων», καθώς υπό την καθοδήγησή του οι Πειραιώτες έχουν κατακτήσει, μεταξύ άλλων, το UEFA Europa Conference League, το Πρωτάθλημα Ελλάδας και το Κύπελλο Ελλάδας.