Ναι, λένε πως το μπάσκετ «είναι το άθλημα των ψηλών». Αυτό έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες και δείχνει πως τα γερά και δυνατά κορμιά παίζουν τον πρώτο λόγο. Κι όμως, οι κοντοί είναι –συνήθως- αυτοί που «μιλάνε», καθόσον έχουν την περισσότερη ώρα τη μπάλα στα χέρια τους και άρα κάνουν τις περισσότερες προσπάθειες. Είναι οι σκόρερ στους αγώνες κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, όμως, ο Ολυμπιακός θύμισε τη βασική αρχή του αθλήματος. Με τον τρόπο του έδειξε πως οι ψηλοί πάντα θα είναι κομβικοί σε μια αναμέτρηση στο παρκέ, την ίδια ώρα που η περιφέρεια του Παναθηναϊκού έμοιαζε αδύνατη να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό.

Ο Βεζένκοφ (24 πόντοι) έκανε πάρτι. Όχι επειδή τον παραδέχθηκε ο Αταμάν στο φινάλε με τις δηλώσεις του, αλλά γιατί υποχρέωσε τα αντίπαλα «τεσσάρια» να σιγήσουν. Το μεγάλο συν του Ολυμπιακού είναι αυτός ο φόργουορντ, γιατί σπάνια ένας παίκτης στη θέση «4» κρίνει τα παιχνίδια και ηγείται μιας ομάδας. Ο Σάσα το κάνει. Και οι Μήτογλου – Ερνανγκόμεθ δεν πέτυχαν ούτε πόντο, ο δε Ισπανός υστέρησε πολύ και στον τομέα των ριμπάουντ που συνήθως τα πάει υπέροχα.

Ο Μιλουτίνοφ με τους 10 πόντους και τα πολλά κερδισμένα φάουλ, απέδειξε πως κάνει καταπληκτική σεζόν. Οποιον κι αν είχε απέναντί του, τον διέλυσε, γιατί έμοιαζε με θωρηκτό στη ρακέτα. Σημαντική και η προσφορά του Χολ, όχι μόνο για τους οκτώ πόντους που σημείωσε, αλλά για το πάθος, το παιχνίδι «πάνω από τη στεφάνη» και επίσης για τα δύο γκολ-φάουλ που πέτυχε σε κρίσιμες στιγμές του ντέρμπι και μάλιστα σε προσπάθειες χωρίς ισορροπία.

Οσον αφορά στον Παναθηναϊκό, ο Ναν έδειχνε «σαν τη μύγα μέσα στο γάλα». Αρχισε με εκνευριστική αστοχία το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο σκορ, όταν όμως βρήκε ρυθμό ο Αμερικανός γκαρντ δεν γινόταν να τον σταματήσει κανείς. Πώς όμως να νικήσει ο ένας μια ομάδα που είχε και τον «καυτό» Ντόρσεϊ να βάζει 21 πόντους; Ισως αυτός που υστέρησε και «πόνεσε» τον Παναθηναϊκό να ήταν ο Οσμάν και τα 0/6 τρίποντα στις προσπάθειές του.

Για το τέλος, η πραγματικότητα: η νίκη δίνει ώθηση και ψυχολογία στον Ολυμπιακό. Χρειαζόταν ένα πλατύ χαμόγελο ο Μπαρτζώκας και μια σπουδαία επιτυχία, έστω κι αν η σεζόν έχει δρόμο ακόμη. Αν όμως στον Πειραιά δεν διαβάσουν σωστά και ορισμένα άλλα σημεία του ντέρμπι με τους Πράσινους, δεν θα βελτιωθούν και θα ζουν σε συννεφάκι. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός πώς χάθηκε τόσο εύκολα η διαφορά των 17 πόντων που πήραν στην πρώτη περίοδο. Δεν είναι ένα θέμα αυτό;