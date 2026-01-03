Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του Betsson Super Cup, με τη νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο και η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για τον πρόεδρο των πρωταθλητών Ελλάδος, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Με την κατάκτηση του τροπαίου στην Κρήτη, ο ηγέτης των πειραιωτών έγραψε ιστορία καθώς είναι πλέον ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση 19 τίτλων, ξεπερνώντας τον πρώην πρόεδρο των πειραιωτών, Σωκράτη Κόκκαλη και τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βαρδινογιάννη, οι οποίοι είχαν 18.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως το επίτευγμα του ηγέτη της ομάδας του λιμανιού αποκτά μυθικές διαστάσεις, καθώς σε αυτά τα 19 τρόπαια υπάρχουν και δύο ευρωπαϊκά.

Η κατάκτηση του Conference League τον Μάιο του 2024 αλλά και του Youth League την ίδια χρονιά, είναι οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο στην χώρα μας και «φωτίζουν» το μέλλον του Ολυμπιακού.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πόσο σημαντική ήταν για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, καθώς με αυτή τη νίκη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία με «χρυσά» γράμματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» ήταν και στην Κρήτη στο πλευρό της ομάδας του και πανηγύρισε με τον κόσμο του Ολυμπιακού και τους παίκτες την κατάκτηση του τροπαίου.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι 7.000 οπαδοί των πρωταθλητών Ελλάδος αποθέωσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δείγμα και αυτό μιας μοναδικής σχέσης ανάμεσα στον κόσμο του Ολυμπιακού και τον πρόεδρο της ομάδας.

Οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Conference League: 2024

Πρωταθλήματα: 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2024-25.

Κύπελλα Ελλάδας: 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2019–20, 2024-25

Youth League: 2024

Ελληνικό Super Cup: 2025