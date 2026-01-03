Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε σε MVP του Betsson Super Cup και μετά την κατάκτηση του τροπαίου έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού ευχαριστώντας τους για τη στήριξη που παρέχουν στους «ερυθρόλευκους».

Ο 21χρονος αμυντικός ήταν το «κλειδί» για την επιβλητική επικράτηση του Ολυμπιακού στην παράταση με 3-0 επί του ΟΦΗ. Συγκεκριμένα πέρασε αλλαγή στο 88ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ζουλιάν Μπιανκόν και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι με τις ενέργειές του οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του τροπαίου. Κι αυτό καθώς κέρδισε το πέναλτ (94′)ι για να κάνει το 1-0 ο Μέχντι Ταρέμι, ενώ σκόραρε με κεφαλιά – μετά την ασίστ του Μουζακίτη – το 2-0 (107‘) με το οποίο ο Ολυμπιακός ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη επί των Κρητικών.

Λίγη ώρα μετά την απονομή του βραβείου MVP, αλλά και του Betsson Super Cup ο Καλογερόπουλος κοίταξε την κάμερα και ευχαρίστησε από καρδιάς τους οπαδούς του Ολυμπιακού για την εντυπωσιακή στήριξή τους, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια και στο προσεχές μέλον.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!», είπε λιτά, αλλά περιεκτικά ο νεαρός άσος που κερδίζει όλο και περισσότερο την εκτίμηση του προπονητή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός