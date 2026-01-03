Το Σουδάν προηγήθηκε νωρίς στο 6′ με γκολ του Αμπνταλάχ, αλλά η Σενεγάλη αντέδρασε άμεσα. Ο Παπέ Γκέιγ ισοφάρισε στο 29′ και στο 45’+3′ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με δεύτερο εξαιρετικό γκολ. Στην επανάληψη η ομάδα του Μανέ κράτησε τον έλεγχο και «κλείδωσε» τη νίκη στο 77′ με τέρμα του Εμπαγέ.

Στην προημιτελική φάση, η Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μάλι – Τυνησία.

Σενεγάλη: Μεντί, Ντιατά, Σεκ, Νιακατέ, Γιάκομπς (53′ Ντιούφ), Ντιαρά (73′ Λαμίν Καμαρά), Ιντρισά Γκέιγ, Παπέ Γκέιγ (87′ Σις), Σαρ (74′ Εμπαγέ), Τζάκσον (53′ Ντιά), Μανέ

Σουδάν: Ελνεέλ, Μπαργκλάν, Σαέντ, Κάρσομ (61′ Αμπάκερ), Καμίς, Ταϊφούρ, Αμπουάγκλα (79′ Νου), Κιντίρ (79′ Μανό), Αμπνταλάχ (79′ Ομέρ), Εϊσά, Αμπντεραχμάν (68′ Αλχασάν)