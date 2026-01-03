Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με έντονη πίεση, όμως οι Κρητικοί άντεξαν και κατάφεραν να οδηγήσουν τον τελικό στην παράταση. Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τα καθοριστικά γκολ που τους έφεραν στη νίκη και την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν 2025-26, προσθέτοντας το πέμπτο Super Cup στην ιστορία τους.

Η απονομή του τροπαίου ήταν συγκινητική. Ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, φώναξε τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μαζί σήκωσαν την κούπα, σε μία στιγμή που συνδύαζε υπερηφάνεια και ενότητα.

Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι οπαδοί τους και πανηγύρισαν μαζί τους τη μεγάλη νίκη. Κεντρικό πρόσωπο των εορτασμών ήταν ο MVP της αναμέτρησης, Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και κέρδισε τις εντυπώσεις στο γήπεδο, γιορτάζοντας μαζί με τους συμπαίκτες και τον κόσμο την κατάκτηση του τροπαίου.