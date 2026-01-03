Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς καλά κρατεί, με τον Αμερικανό να μην έχει αποχωρήσει ακόμα από την Παρτιζάν, με αυτό το ενδεχόμενο να συνεχίζει να… παίζει πολύ σοβαρά.

Ο σέντερ της Παρτιζάν έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακός, καθώς θεωρεί πως δεν έχει κάτι άλλο να δώσει στους Σέρβους. Η επιθυμία του για να φύγει από το Βελιγράδι φαίνεται από διάφορα πράγματα και κυρίως από το γεγονός πως έχει ξεκαθαρίσει της προθέσεις του στην Παρτιζάν εξαρχής.

Το Σάββατο πάντως, ο Τζόουνς έκανε ένα αινιγματικό post στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Πρώτα πρέπει να φύγεις, τώρα πρέπει να μείνεις» έγραψε o Aμερικανός, σχόλιο με σαφή αναφορά στη στάση της Παρτιζάν, η οποία δεν τον αφήνει να αποχωρήσει αν δεν βρει τον αντικαταστάτη του και αν δεν ικανοποιηθεί οικονομικά.

Η ανάρτηση του Τζόουνς