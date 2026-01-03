Δεν είναι απλώς και μόνο μία συλλογή από καρτ ποστάλ της παλιάς Θεσσαλονίκης, επειδή το περιβόητο «μεράκι» του ρέκτη Γιάννη Καρλόπουλου απέδωσε καρπούς. Το γνωρίζουν όσοι τον έχουν «συναντήσει» είτε στον χώρο των έντυπων Μέσων (όπως ο υπογράφων) είτε στις εκδόσεις όπου αφήνει την εικονογραφική και τυπογραφική του σφραγίδα (και πάλι ο υπογράφων, αλλά ως αναγνώστης). Σαν να ήξεραν, λοιπόν, ότι κάποια στιγμή θα φιλοτεχνούσε -δεν είναι επιτηδευμένο το ρήμα- μία συλλογή για την ιστορία και τη συναισθηματική γεωγραφία της γενέθλιας πόλης. Με εκείνη την ευαισθησία που έχει κατοχυρώσει ο Γιώργος Ιωάννου, με τη δύναμη που εμπεριέχει η οπτική γλώσσα και με το βάθος που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια μιας καρτ ποστάλ.Παρατηρώ, για παράδειγμα, τους συναθροισμένους στη μικρή πλατεία της Θεσσαλονίκης με αναγραφή 19 Απριλίου 1917. Κίτρινο χρυσαφί χρώμα πέφτει στους μισούς, μία γυναίκα μπροστά στην κρήνη στο άλλο μισό, χρωματισμένο μαύρο. Η πόλη στην οποία ζουν είναι ελληνική μόλις τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ οι ίδιοι ζουν στην εποχή του Εθνικού Διχασμού. Τέσσερις μήνες μετά τη λήψη του συγκεκριμένου στιγμιότυπου η πόλη θα βιώσει μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές της: τη μεγάλη πυρκαγιά μεταξύ του κέντρου και της Άνω Πόλης. Κάτω από τη φωτογραφία διαβάζουμε και το μήνυμα του Γάλλου στρατιώτη Γκονιόν Ζοζέφ: «Αγαπημένη Κλαρίσα και Μικρή, είμαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη…περιμένουμε την αναχώρησή μας για τη Γαλλία, από στιγμή σε στιγμή, αλλά δεν ξέρουμε την ώρα και την ημέρα. Εύχομαι καλή αντάμωση χωρίς απρόοπτα. Και μη στενοχωριέσαι, έχω λεφτά. Μόλις φτάσω στη Γαλλία θα πάω στο στρατόπεδό μου, στην 241η μοίρα πυροβολικου, που βρίσκεται στη Σαράντ. Θα τα πούμε σύντομα αγαπημένη γυναικούλα και μικρή Ροζά. Δικός σας, ένας μπαμπάς που σας στέλνει πολλά φιλιά». Από εκατοντάδες παρόμοιες ψηφίδες είναι φτιαγμένη η έκδοση «Σαλονίκη» που κυκλοφορεί από τους «Αντίποδες» στη σειρά «φωταγωγός» με υπότιτλο πολλά υποσχόμενο: «αποτυπώματα επικοινωνίας και εθνογραφικά ίχνη του προηγούμενου αιώνα για έναν σύγχρονο οδηγό πόλης». Ο ίδιος ο Καρλόπουλος εξηγεί στο εισαγωγικό σημείωμα: «Από ένα μικρό κομμάτι εκτυπωμένου χαρτιού με θέμα την πόλη γίνεται να αναδειχθεί μια συνολικότερη εικόνα του υπόλοιπου “σώματος”. Από παζάρια, παλαιοπώλες, ιστότοπους και λίγα προσωπικά αρχεία φίλων, συγκροτήθηκε η συλλογή». Και παρακάτω: «Το βιβλίο δεν είναι ιστορικό με τη στενή επιστημονική διάσταση. Συνήθως έτσι όπως διδάσκεται η ιστορία μετατρέπεται σε γεγονοτολογία και μετασχηματίζεται εντέλει σε αμνησία. Η ιστορία όμως δεν “μαθαίνεται” ακριβώς. Και δεν αρκεί να φέρει τα σκοτεινά ή τα αποσιωπημένα σημεία στο προσκήνιο ένας Μαζάουερ για να βγουν οι σκελετοί από την ντουλάπα ή να υπενθυμίσει ένας Μπουτάρης πως η Σαλονίκη ήταν η γενέτειρα του Κεμάλ Ατατούρκ (αλλά, κάποιοι άλλοι, θεσμικοί, τσιμουδιά για τον Αβραάμ Μπεναρόγια, το ιδρυτικό μέλος της Φεντερασιόν, της “μήτρας του εργατικού κινήματος και της εξάπλωσης των σοσιαλιστικών ιδεών σε όλη τη χώρα»).Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα με βάση την τεχνολογική εξέλιξη της εκτύπωσης και φωτοαναπαραγωγής των καρτ ποστάλ στη διάρκεια των δεκαετιών του περασμένου αιώνα: από τον Οκτώβριο του 1912 και την είσοδο του ελληνικού Στρατού στη Θεσσαλονίκη έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μεγάλο μέρος στην πρώτη περίοδο καταλαμβάνουν οι καρτ ποστάλ των Αγγλογάλλων στρατιωτών -νεαροί 18 και 20 ετών, όπως επισημαίνεται-, που έφτασαν στην πόλη για να πάρουν μέρος στο φονικό μέτωπο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η «αφήγηση» αυτή συνεχίζεται στα σοκάκια της πόλης με μουσουλμάνες γυναίκες και μπακιρένια σκεύη, στα ερείπια της μεγάλης πυρκαγιάς, την αγορά Καπάνι, την παραλία και τη Θεσσαλονίκη της Διεθνούς Εκθέσεως. Με τον τρόπο του το λεύκωμα ανταποκρίνεται σε μια «αρχαιολογία της οπτικής επικοινωνίας», μέσω της οποίας οι αναγνώστες θα ανακαλύψουν αθέατες όψεις της μητρόπολης. Αυτή τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, θα την ανακαλύψουν με νέα οπτική και όσοι πιστεύουν πως την ξέρουν.
Δημοφιλή
- 1
Ο Ι. Καποδίστριας για τους Άγγλους: «Βλέπεις αυτούς, είναι Τούρκοι…».Ν. Δραγούμης, Τόμος Α΄
- 2
Ανακούφιση για οφειλέτες: Από σήμερα ο χρόνος παραγραφής χρεών στον ΕΦΚΑ πέφτει στην 5ετία
- 3
Δύναμη Δέλτα: Ποιες είναι οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ που συνέλαβαν Μαδούρο και Ελ Τσάπο
- 4
Συνελήφθη ο Μαδούροο ανακοίνωσε ο Τραμπ στο Truth Social
- 5
Βενεζουέλα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τους σφοδρούς βομβαρδισμούς - Πώς έγινε η αστραπιαία επιχείρηση σύλληψης τ
- 6
Η Τυνησία ανατρέπει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου
- 7
Η υπομονή ως άλλοθι: Έτσι δεν χτίζεται πρωταθλητής, αλλά... δημόσιος υπάλληλος
- 8
Τραμπ: Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Βενεζουέλα - Στα χέρια μας ο Μαδούρο
- 9
Βενεζουέλα: «Η χώρα του θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» - Η κυβέρνηση απαιτεί «απόδειξη ζωής» του Μαδούρο
- 10
Ποιες ταυτότητες και διαβατήρια δεν θα γίνονται δεκτές στην ΕΕ από το 2026
Οι εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά στην Αθήνα – Mε ποιους καλλιτέχνες και πού θα υποδεχθούμε το 2026
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έλευση της νέας χρονιάς και τη μετάβαση από το 2025 στο 2026, με τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Πειραιά, την Περιφέρεια Αττικής και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να προσκαλούν τους πολίτες το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου σε μια μεγάλη γιορτή για την υποδοχή του νέου έτους. Δήμος […]
Εορταστικό ωράριο παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα
Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λειτουργούν σήμερα με εορταστικό ωράριο λόγω παραμονής Πρωτοχρονιάς. Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά έως τις 18:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα κλείσουν στις 20:00.
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ: Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός του “The Wire”
Ο πιο διάσημος ρόλος του ηθοποιού παραμένει αυτός του Κλέι Ντέιβις, διεφθαρμένου πολιτικού στη σειρά The Wire, που μεταδιδόταν από το HBO τα χρόνια του 2000
«Avengers: Doomsday»: Στο νέο teaser επιστρέφει ο Κρις Χέμσγουορθ aka Thor
Το δεύτερο teaser του «Avengers: Doomsday» κυκλοφόρησε και επικεντρώνεται στον Thor, που επιστρέφει για ακόμη μία φορά στις περιπέτειές, με τον Κρις Χέμσγουορθ. Μετά το πρώτο κλιπ που παρουσίαζε τον Captain America (Κρις Έβανς), τώρα η προσοχή στρέφεται στον θεό του κεραυνού και τη σχέση του με τη θετή του κόρη, Love, όπως παρουσιάστηκε στο […]
O «ψεύτικος» Καζαντζάκης και ο «ανυπόφορος» Σικελιανός – Οι μεγάλες λογοτεχνικές κόντρες που έγραψαν Ιστορία
Ακόμη και στις στιγμές που οι μεγάλοι συγγραφείς –και οι κριτικοί- κρατάνε αποστάσεις ή εκφράζουν την απέχθειά τους για έργα ομοτέχνων τους, το κάνουν με ταλέντο. Σεφέρης για Σικελιανό Ο «μεγάλος Ανατολίτης» Γιώργος Σεφέρης κατέφευγε συχνά σε αφορισμούς για ομότεχνούς του, ειδικά όταν στη ζυγαριά της αξιολόγησης βάραινε η πληθωρικότητα της γραφής του «άλλου». Ο ίδιος είχε […]