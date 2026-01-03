Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι φέτος, στις 8 Μαρτίου, και πάλι στην Μελβούρνη, καθώς λόγω του Ραμαζανιού δεν είναι εφικτό το ξεκίνημα στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του 2026:

  • 8 Μαρτίου – GP Αυστραλίας (Μελβούρνη)
  • 15 Μαρτίου – GP Κίνας (Σανγκάη)
  • 29 Μαρτίου – GP Ιαπωνίας (Σουζούκα)
  • 12 Απριλίου – GP Μπαχρέιν (Σακχίρ)
  • 19 Απριλίου – GP Σαουδικής Αραβίας (Τζέντα)
  • 3 Μαΐου – GP Μαϊάμι (Μαϊάμι)
  • 24 Μαΐου – GP Καναδά (Μόντρεαλ)
  • 7 Ιουνίου – GP Μονακό (Μόντε Κάρλο)
  • 14 Ιουνίου – GP Ισπανίας (Βαρκελώνη)
  • 28 Ιουνίου – GP Αυστρίας (Σπίλμπεργκ)
  • 5 Ιουλίου – GP Βρετανίας (Σίλβερστον)
  • 19 Ιουλίου – GP Βελγίου (Σπα-Φρανκορσάν)
  • 26 Ιουλίου – GP Ουγγαρίας (Βουδαπέστη)
  • 23 Αυγούστου – GP Ολλανδίας (Ζάντβορτ)
  • 6 Σεπτεμβρίου – GP Ιταλίας (Μόντσα)
  • 13 Σεπτεμβρίου – GP Μαδρίτης (Μαδρίτη)
  • 27 Σεπτεμβρίου – GP Αζερμπαϊτζάν (Μπακού)
  • 11 Οκτωβρίου – GP Σιγκαπούρης (Σιγκαπούρη)
  • 25 Οκτωβρίου – GP ΗΠΑ (Όστιν)
  • 1 Νοεμβρίου – GP Μεξικού (Πόλη του Μεξικού)
  • 8 Νοεμβρίου – GP Βραζιλίας (Σάο Πάολο)
  • 21 Νοεμβρίου – GP Λας Βέγκας (Λας Βέγκας)
  • 29 Νοεμβρίου – GP Κατάρ (Λοσάιλ)
  • 6 Δεκεμβρίου – GP Άμπου Ντάμπι (Άμπου Ντάμπι)
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα