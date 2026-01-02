Το 2026 αρχίζει για τα εγχώρια αθλητικά μας με δύο παιχνίδια που έχουν το ενδιαφέρον τους. Αναφέρομαι στον τελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα στον ΟΦΗ και στον Ολυμπιακό που θα γίνει αύριο Σάββατο στο Παγκρήτιο και το ντέρμπι ΠΑΟ – Ολυμπιακός που θα γίνει απόψε στο ΟΑΚΑ για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ.

Λίστες

Το Σούπερ Καπ, το ματς ανάμεσα στον πρωταθλητή και στον κυπελλούχο, είναι μια μικρή απόδειξη του πόσο το επαγγελματικό μας ποδόσφαιρο δυσκολεύεται να στηρίξει θεσμούς που μόνο του δημιούργησε και που στις ευρωπαϊκές λίγκες στις οποίες υπάρχουν φέρνουν χρήματα. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί χρόνια τώρα έχουν δώσει στα δικά τους Σούπερ Καπ χαρακτήρα Final 4: παίρνουν μέρος σε αυτά όχι μόνο ο πρωταθλητής και ο κυπελλούχος αλλά και οι δύο ομάδες που έφτασαν στους ημιτελικούς του Κυπέλλου ή που τερμάτισαν στο πρωτάθλημα στη δεύτερη και στην τρίτη θέση – η φόρμουλα διεξαγωγής δεν είναι πάντα ίδια. Τα ματς διεξάγονται στις αραβικές χώρες (συνήθως, αλλά όχι πάντα, στο Ριάντ), τα τρία παιχνίδια που γίνονται μεταδίδονται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο και φέρνουν χρήματα. Οι Αγγλοι κάνουν το δικό τους Σούπερ Καπ, το ματς ανάμεσα στον πρωταθλητή και στον κυπελλούχο, πριν αρχίσει η Πρέμιερ Λιγκ. Είναι το πρώτο της σεζόν και συνήθως γίνονται εκπλήξεις: τον περασμένο Αύγουστο η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε τη Λίβερπουλ. Εδώ η διοργάνωση έχει περάσει από χίλια κύματα. Το Σάββατο στο Παγκρήτιο θα έχουμε μια ακόμα προσπάθεια αναγέννησής της.

Πάλεψε

Το πρώτο έγινε το 1980 και ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά. Το κέρδισε με 4-3 ο Ολυμπιακός. Το θυμούνται ελάχιστοι. Ελάχιστοι το είχαν δει. Εγινε τέλος Μαΐου σε ένα μισοάδειο Καραϊσκάκη: παρόντες ήταν μόλις 14 χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι. Η Καστοριά ερχόταν από τον θρίαμβο στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ηρακλή. Τρόμαξε τον Ολυμπιακό που ήταν σε διακοπές και δεν είχε προπονητή: χρέη είχε κάνει ο πάντα παρών Θανάσης Μπέμπης. Δεν ήταν καν διοργάνωση της ΕΠΟ: το είχε διοργανώσει ο ΠΣΑΤ, οι αθλητικοί συντάκτες δηλαδή – άγνωστο γιατί. Είναι δύσκολο να βρεθεί βίντεο με τα γκολ του αγώνα – δύσκολα βρίσκεις και τις ενδεκάδες. Υπήρχε κάτι πρωτοποριακό: στο ματς είχαν επιτραπεί στους προπονητές πέντε αλλαγές (!) γιατί γινόταν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Ισως και εξαιτίας αυτού του γεγονότος προέκυψε ένα συναρπαστικό παιχνίδι: ο Ολυμπιακός που αγωνιζόταν χωρίς τους διεθνείς (που έκαναν προετοιμασία με τον Αλκέτα Παναγούλια για τη συμμετοχή στα τελικά του Euro), προηγήθηκε με 2-0 και 3-1, αλλά η πεισματάρα Καστοριά πάλεψε το ματς μέχρι τέλους. Θα έπρεπε το γεγονός ότι το ματς υπήρξε θεαματικό να βοηθήσει τον νέο θεσμό: συνέβη το αντίθετο.

Ανάσταση

Το Σούπερ Καπ ξαναεμφανίστηκε το 1987 και στην επανεμφάνισή του το διεκδίκησαν ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ: το ανέστησαν τότε, στη Λίγκα ελπίζουν να το κάνουν και τώρα. Τότε το κέρδισε ο Ολυμπιακός με 1-0. Η διοργάνωση άντεξε ως το 1996. Δεν έγινε όμως το 1990: έπρεπε να αγωνιστούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ αλλά εξαιτίας του φόβου επεισοδίων αναβλήθηκε. Αναβολή αποφασίστηκε και το 1997 για τον ίδιο λόγο: η αστυνομία δυσκολευόταν να εγγυηθεί ότι το ματς θα αρχίσει – θα έπαιζαν Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι από το 1987 που επανεμφανίστηκε το Σούπερ Καπ είχε τη βαριά πασοκική ονομασία «Κύπελλο Φιλίας και Αλληλεγγύης». Και δεν αναβαλλόταν εξαιτίας του φόβου επεισοδίων. Οχι κι άδικα. Σχεδόν σε όλα είχαν γίνει τέτοια πριν από την έναρξη ή μετά το τέλος του ματς αν βρίσκονταν στον τελικό ο ΠΑΟ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Μια ήσυχη αλλά χωρίς συνέχεια αναβίωση του θεσμού είχαμε το 2007: έπαιξαν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Κέρδισε ο Ολυμπιακός με 1-0. Και Σούπερ Καπ δεν ξανάγινε ποτέ.

Απόδοση

Τώρα θα γίνει αύριο Σάββατο. Θα το δείξει σε απευθείας μετάδοση το MEGA. H ιδέα να γίνει στην Κρήτη ήταν μάλλον καλή: αν το ματς γινόταν στο Καραϊσκάκη ή έστω στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε το τρόπαιο εύκολα. Στο Παγκρήτιο θα υπάρξει ένας τελικός μάλλον πιο ισορροπημένος. Ο ΟΦΗ θέλει να γιορτάσει τα 100 του χρόνια κατακτώντας ένα τρόπαιο, θα έχει και την υποστήριξη 8 χιλιάδων οπαδών του που εξάντλησαν τα εισιτήρια σε χρόνο ρεκόρ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει και απουσίες. Η πιο μεγάλη φυσικά αυτή του Ελ Κααμπί που σκοράρει κατά ριπάς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το να δείξουν ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ ότι μπορούν να τον αντικαταστήσουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου (που λογικά θα λείψει) αποτελεί πρόκληση και για τους δύο. Από την απόδοσή τους θα κριθεί και ο πρώτος τίτλος της νέας χρονιάς.

Φαβορί

Στο κλειστό του ΟΑΚΑ απόψε ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του μπάσκετ για την Ευρωλίγκα δεν θα κριθεί κανένας τίτλος. Αλλά τη νίκη την έχουν ανάγκη και οι δύο για ολότελα διαφορετικούς λόγους. Ο ΠΑΟ δεν έχει κερδίσει στα χρόνια του Αταμάν ποτέ τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα: ο τούρκος κόουτς το επισήμανε στη συνέντευξη πριν από το ματς και τόνισε ότι αυτό από μόνο του αποτελεί μεγάλο κίνητρο για τον ίδιο και τους παίκτες του. Ο Αταμάν γνωρίζει πολύ καλά πως και χάρη στο καλό σερί που τρέχει ο ΠΑΟ, αν κερδίσει και τον Ολυμπιακό θα ριζώσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας: βάζει βάσεις για να τερματίσει και πρώτος. Σίγουρα η εικόνα του μεγάλου φαβορί οφείλεται και στο ότι ο ΠΑΟ δεν έχει απουσίες.

Κίνητρα

Κι ο Ολυμπιακός όμως έχει τα κίνητρά του. Από την αρχή της ταραγμένης του σεζόν ψάχνει μια νίκη απέναντι σε ομάδα που μοιάζει ικανή να φτάσει στο Final 4. O Γιώργος Μπαρτζώκας γνωρίζει πολύ καλά πως μια νίκη στο ΟΑΚΑ θα διώξει όλα τα σύννεφα της αμφιβολίας που έχουν μαζευτεί φέτος. Γνωρίζει επίσης ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της καλής απόδοσης της ομάδας του. Ακόμα και στα ματς που έχει χάσει ο πρωταθλητής (και δεν είναι φέτος λίγα) είχε διαστήματα απόδοσης στα οποία έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ πριν ξαφνικά κολλήσει: το είδαμε και στην Μπολόνια στο τελευταίο του ματς. Ο Μπαρτζώκας δεν θα έχει τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ: είναι σημαντικές απουσίες. Αλλά πάλι το βασικό είναι οι παρόντες. Οπως και να έχει δεν θα πλήξουμε…