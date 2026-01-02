Τι και αν δεν ήταν καλή η αγωνιστική χρονιά για τον Χάμιλτον; O επτά φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής έδειξε ότι έχει σχέσεις αγάπης και …συγγενικές με τους ανθρώπους που συνεργάζεται.

Ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται ότι γυρίζει την πλάτη σε μια δύσκολη σεζόν με την ομάδα της Ferrari στη Formula 1, αλλά όχι χωρίς να ευχαριστήσει τους συναδέλφους του για την υποστήριξη που του παρείχαν μέχρι το 2025.

Αρκετές φωτογραφίες από την Ιταλία έδειξαν ότι ο επτά φορές πρωταθλητής είχε στείλει δώρα και μια κάρτα στους συναδέλφους του στη Ferrari. Στους υπαλλήλους της αγωνιστικής ομάδας στάλθηκαν καλάθια γεμάτα με τσάι Fortnum & Mason, μπισκότα και σοκολάτα, συνοδευόμενα από μια υπογεγραμμένη φωτογραφία και μια κάρτα που έγραφε: «Καλές γιορτές, από τον Lewis».

Δεν έχει γίνει ιδιαίτερος θόρυβος για αυτή την χειρονομία, αλλά αρκετοί υπάλληλοι της Ferrari έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχαριστήσουν τον οδηγό.