Η BYD αναδεικνύεται για πρώτη φορά ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως για το 2025, ξεπερνώντας την Tesla σε συνολικές πωλήσεις.

Oι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της BYD ανήλθαν σε 2.256.714 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 27,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, έως τα τέλη Νοεμβρίου, η BYD κατάφερε να πουλήσει 2.066.002 νέα ηλεκτρικά ΙΧ, έναντι 1.217.902 παραδόσεων της Tesla μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ακόμη και με ενίσχυση των πωλήσεων στο τελευταίο τρίμηνο, η αμερικανική εταιρεία δεν φαίνεται ικανή να καλύψει τη διαφορά.

Η Tesla πούλησε 1,22 εκατομμύρια μονάδες κατά το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους και δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Ωστόσο, σύμφωνα με μια εκτίμηση που δημοσιεύθηκε στο τέλος του περασμένου μήνα, οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου ανήλθαν σε 422.850 μονάδες, μειωμένες κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.