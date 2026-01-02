Η Luxeed είναι μια νέα κινέζικι μάρκα μεταξύ της Huawei και της Chery, η οποία κυκλοφόρησε το 2023 ως μέρος της συμμαχίας HIMA . Η τρέχουσα σειρά μοντέλων της περιλαμβάνει δύο μοντέλα με παραλλαγές κινητήρα BEV και EREV: το sedan S7 και το SUV R7 .

To νέο, πολυτελές μοντέλο, το Luxeed V9 θα διαθέτει τον πρώτο στην αγορά αερόσακο κράνους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα καθίσματα του αυτοκινήτου θα τραβιούνται αυτόματα προς τα πίσω σε ασφαλέστερη θέση σε περίπτωση σύγκρουσης. Ταυτόχρονα, ο αερόσακος κράνους θα αναπτύσσεται παράλληλα με τους πλευρικούς αερόσακους.