Αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τους λογαριασμούς ρεύματος φέρνει η Πρωτοχρονιά για χιλιάδες καταναλωτές της ΔΕΗ, καθώς το πράσινο τιμολόγιο χάνει ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα, την προωθητική έκπτωση κατανάλωσης.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, το πράσινο τιμολόγιο συνοδευόταν από προωθητική ενέργεια. Βάσει αυτής, οι καταναλώσεις από 200 έως 500 kWh χρεώνονταν με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμή ανά κιλοβατώρα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η προωθητική αυτή ενέργεια παύει να ισχύει – εκτός αν υπάρξει νέα απόφαση της εταιρείας. Πρακτικά, όσοι ξεπερνούν τις 200 kWh μηνιαίας κατανάλωσης θα μετακινούνται πλέον σε υψηλότερη κλίμακα χρέωσης, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει το τελικό ποσό του λογαριασμού.

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά το πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν επηρεάζονται τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια ούτε τα υπόλοιπα προϊόντα σταθερής χρέωσης της ΔΕΗ.

Το οικιακό τιμολόγιο Γ1 / Γ1Ν

Το οικιακό τιμολόγιο Γ1 / Γ1Ν είναι προϊόν κυμαινόμενης τιμής και απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς πελάτες, είτε διαθέτουν νυχτερινό μετρητή είτε όχι. Εφαρμόζεται ενιαία τιμή ανά μήνα για τη συνολική κατανάλωση στη ζώνη κανονικής χρέωσης, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης. Όσο αυξάνονται οι kWh, αλλάζει και η κλίμακα χρέωσης.

Οι αναλυτικές τιμές και οι κλίμακες κατανάλωσης αποτυπώνονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της ΔΕΗ για τον Δεκέμβριο του 2025, που αποτελεί τη βάση για τις χρεώσεις της νέας χρονιάς.

Τι σημαίνει για τα νοικοκυριά

Για τα νοικοκυριά με μέση ή υψηλή κατανάλωση, το τέλος της προωθητικής ενέργειας συνεπάγεται πιθανή αύξηση του μηνιαίου κόστους. Η διαχείριση της κατανάλωσης αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία, ενώ καθίσταται αναγκαία η σύγκριση με τα σταθερά τιμολόγια, ειδικά ενόψει ενός χειμώνα με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Με απλά λόγια, το «φθηνό μέχρι 500 kWh» ανήκει πλέον στο παρελθόν και από την Πρωτοχρονιά ο λογαριασμός απαιτεί περισσότερη προσοχή.