Αυξημένα κρούσματα γρίπης καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, με τους παιδιάτρους να κάνουν λόγο για ραγδαία εξάπλωση της νόσου στα παιδιά και αισθητή αύξηση των νοσηλειών στα νοσοκομεία. Το φετινό στέλεχος του ιού, H3N2, παρουσιάζει υψηλή μεταδοτικότητα και έντονη κλινική εικόνα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η έξαρση της γρίπης σχετίζεται και με τις εορταστικές συγκεντρώσεις, που διευκολύνουν τη μετάδοση του ιού. Όπως ανέφερε στο Action24, η νόσος πλήττει κυρίως τα μικρά παιδιά, ενώ οι νοσηλείες είναι πιο σοβαρές στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών.

Η κ. Ψαλτοπούλου επισήμανε ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, όπως ωτίτιδα, αμυγδαλίτιδα ή πνευμονία, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια ζωής. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η εγκεφαλίτιδα, μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Η ίδια τόνισε τη σημασία του εμβολιασμού, της καλής υγιεινής και της αποφυγής συγχρωτισμού κατά την περίοδο έξαρσης, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Τα συμπτώματα της γρίπης στα παιδιά

Η γρίπη εκδηλώνεται αιφνίδια με υψηλό πυρετό, έντονο βήχα, πόνο στο στήθος, κεφαλαλγία, κακουχία, μυϊκή αδυναμία, ανορεξία, έμετο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διάρροια. Η νόσος συχνά παρουσιάζει διφασική πορεία, με προσωρινή ύφεση και επανεμφάνιση των συμπτωμάτων. Συνήθως διαρκεί πέντε έως έξι ημέρες.

Σε αρκετά παιδιά, ωστόσο, τα δέκατα, η υπνηλία και ο βήχας μπορεί να παραταθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται προσεκτική ιατρική παρακολούθηση και, εφόσον χρειαστεί, εργαστηριακός έλεγχος ή ακτινογραφία θώρακα, ώστε να αποκλειστούν επιπλοκές όπως πνευμονία ή ωτίτιδα.

Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονο παιδί

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται 3χρονο παιδί με επιπλοκή της γρίπης, καθώς διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα. Το περιστατικό σημειώθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν το παιδί εμφάνισε υψηλό πυρετό και εμέτους. Μετά την αρχική του νοσηλεία στον Βόλο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λάρισα λόγω επιδείνωσης της κατάστασης.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά, αν και παραμένουν επιφυλακτικοί. Το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών όπως η εγκεφαλίτιδα.