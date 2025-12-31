Η Βουλγαρία αναμένεται να περάσει στην εποχή του ευρώ την Πρωτοχρονιά του 2026, εγκαταλείποντας μετά από 145 χρόνια το εθνικό της νόμισμα, το λέβα. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο πολιτικών αναταράξεων στη χώρα και προκαλεί έντονες συζητήσεις στην κοινωνία.

Οι νέοι και οι επιχειρηματίες υποδέχονται θετικά τη μετάβαση στο κοινό νόμισμα, θεωρώντας ότι θα ενισχύσει την οικονομία και θα δημιουργήσει νέες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Πιστεύουν επίσης ότι το ευρώ θα ενδυναμώσει τη θέση της Βουλγαρίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίθετα, ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών, κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι συνταξιούχοι, εκφράζουν ανησυχίες. Πολλοί φοβούνται ότι η αλλαγή θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης, γι’ αυτό και δηλώνουν προτίμηση στη διατήρηση του λέβα.

Κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής, στη Βουλγαρία θα κυκλοφορούν παράλληλα και τα δύο νομίσματα. Οι τιμές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα αναγράφονται τόσο σε ευρώ όσο και σε λέβα έως τις 8 Αυγούστου.

Ήδη πολλοί πολίτες σπεύδουν να μετατρέψουν τα χρήματά τους σε ευρώ, καθώς για λίγες ώρες δεν θα πραγματοποιούνται διατραπεζικές συναλλαγές λόγω της τεχνικής μετάβασης στο νέο νόμισμα.