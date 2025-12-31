Το νέο μοντέλο προσφέρεται με μηχανικά σύνολα 2.5 λτ. Hybrid και Plug-in Hybrid, σε συνδυασμό με κίνηση τους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς.

Το υβριδικό αποδίδει 183 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση ( και 191 άλογα στην τετρακίνητη , ενώ το plug-in υβριδικό αποδίδει 268 άλογα με κίνηση στους εμπρός τροχούς (0-100 χλμ/ώρα σε 7,5 δευτ.) και 304 άλογα με κίνηση σε όλους τους τροχούς.

Σε όλες τις εκδόσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ/ώρα.

Τιμές νέου Toyota RAV4