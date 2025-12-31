Το νέο μοντέλο προσφέρεται με μηχανικά σύνολα 2.5 λτ. Hybrid και Plug-in Hybrid, σε συνδυασμό με κίνηση τους εμπρός ή σε όλους τους τροχούς.
Το υβριδικό αποδίδει 183 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση ( και 191 άλογα στην τετρακίνητη , ενώ το plug-in υβριδικό αποδίδει 268 άλογα με κίνηση στους εμπρός τροχούς (0-100 χλμ/ώρα σε 7,5 δευτ.) και 304 άλογα με κίνηση σε όλους τους τροχούς.
Σε όλες τις εκδόσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ/ώρα.
Τιμές νέου Toyota RAV4
- RAV4 Style 2.5 Hybrid 2WD 183 hp: από 39.900 ευρώ
- RAV4 Style 2.5 Hybrid AWD-i 191 hp: από 42.900 ευρώ
- RAV4 Style 2.5 Plug-in Hybrid 2WD 268 hp: από 46.300 ευρώ
- RAV4 Style 2.5 Plug-in Hybrid AWD-i 304 hp: από 49.300 ευρώ
- RAV4 Black Edition 2.5 Hybrid 2WD 183 hp: από 45.300 ευρώ
- RAV4 Black Edition 2.5 Hybrid AWD-i 191 hp: από 48.300 ευρώ
- RAV4 Black Edition 2.5 Plug-in Hybrid 2WD 268 hp: από 50.400 ευρώ
- RAV4 Black Edition 2.5 Plug-in Hybrid AWD-i 304 hp: από 52.600 ευρώ
- RAV4 Black Edition+ 2.5 Hybrid AWD-i 193 hp: από 51.400 ευρώ
- RAV4 Black Edition+ 2.5 Plug-in Hybrid 2WD 268 hp: από 53.800 ευρώ
- RAV4 Black Edition+ 2.5 Plug-in Hybrid AWD-i 304 hp: από 56.800 ευρώ
- RAV4 GR Sport 2.5 Hybrid AWD-i 193 hp: από 53.000 ευρώ
- RAV4 GR Sport 2.5 Plug-in Hybrid AWD-i 304 hp: από 57.500 ευρώ
- RAV4 Lounge 2.5 Hybrid AWD-i 193 hp: από 55.300 ευρώ
- RAV4 Lounge 2.5 Plug-in Hybrid 2WD 268 hp: από 57.300 ευρώ
- RAV4 Lounge 2.5 Plug-in Hybrid AWD-i 304 hp: από 59.800 ευρώ