Η Renault στις αρχές του 2025 έθεσε ένα φιλοδοξο στόχο, ένα ηλεκτρικό όχημα ικανό να διανύσει πάνω από 1.000 km, με μπαταρία ίδιου μεγέθους με του Scenic, σε ρεαλιστικές ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, χωρίς επαναφόρτιση.

Η πρώτη απόπειρα τον Οκτώβριο του 2025 ακυρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η επιτυχία ήρθε τελικά στις 18 Δεκεμβρίου, στην πίστα δοκιμών UTAC στο Μαρόκο.

Ο στόχος δεν ήταν απλώς η μέγιστη απόσταση. Αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη μπαταρία ή εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Αντίθετα, η Renault επέλεξε έναν κανονικό συσσωρευτή 87 kWh, θέτοντας ως πρόκληση μια μέση ταχύτητα άνω των 110 km/h, με στόχο τα 1.000 km σε λιγότερο από 10 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών στάσεων και αλλαγής οδηγών.

Τελικώς, το ηλεκτρικό πρωτότυπο Renault Filante Record 2025 διένυσε 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 km/h και κατανάλωση 7,8 kWh/100 km, χρησιμοποιώντας μπαταρία 87 kWh – ίδιας χωρητικότητας με αυτή του Scenic E-Tech electric – αποδεικνύοντας ότι τέτοια αυτονομία είναι εφικτή σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμου. Στο τέλος της προσπάθειας, παρέμενε 11% ενέργειας στην μπαταρία, ικανή να προσφέρει επιπλέον 120 km με ταχύτητες άνω των 100 km/h.